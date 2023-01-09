الرياض تستضيف مؤتمرًا عالميًّا لمناقشة المستجدات الرقابية في الأجهزة الطبية وهنا دعوة للمهتمين

ويتركز عمل الفِرَق على إعداد التنظيمات التشريعية لصناعة الأجهزة الطبية من مراحل الابتكار حتى الدراسات السريرية، والموافقة عليها من الهيئات الرقابية، بعد التأكد من استيفاء المتطلبات التنظيمية لها، والتأكد من جودتها وفعاليتها في التشخيص والعلاج.