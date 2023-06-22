هيئة الاتصالات تُعلن جاهزية القطاع لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ





واطّلع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، خلال تفقُّده لمواقع مقدّمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ على استعدادات القطاع لهذا العام، والذي يشهد عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة؛ حيث تمّت مضاعفة تجهيزات البنية التحتية بنسب عالية عن سنة اكتمال أعداد الحجاج عام 1440هـ الموافق لعام 2019م.