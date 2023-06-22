هيئة الاتصالات تُعلن جاهزية القطاع لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام 1444هـ، بدعم وتمكين لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، م. عبدالله بن عامر السواحة؛ لتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن.
واطّلع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، خلال تفقُّده لمواقع مقدّمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ على استعدادات القطاع لهذا العام، والذي يشهد عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة؛ حيث تمّت مضاعفة تجهيزات البنية التحتية بنسب عالية عن سنة اكتمال أعداد الحجاج عام 1440هـ الموافق لعام 2019م.
وبيّن أن تجهيزات مقدمي الخدمات تضمّنت تخصيص ما يزيد على 6000 برج اتصالات في مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بنسبة زيادة تصل إلى 74%، إلى جانب زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 1205%، ليصل عددها إلى أكثر من 2900 برج، وتوفير أكثر من 10,500 نقطة وصول بتقنية WiFi في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بنسبة زيادة تصل إلى 118%.
وأكد "التميمي" أن الهيئة بصفتها المنظم لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، تسخّر كافة إمكاناتها لتيسير خدمات الاتصالات والتقنية، وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة لضيوف بيت الله الحرام خلال مواسم الحج والعمرة، مبيّنًا أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة في العناية بضيوف الرحمن، وجعلت هذه المهمة الجليلة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.