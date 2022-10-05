"البنيان": التعليم على رأس المهن الإنسانية والتحول فيه يبدأ من هنا

وخاطب الوزير البنيان المعلمين والمعلمات لدى رعايته حفل وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، بقوله: أنتم الملهمون، ومن يمهد الطريق للطلاب والطالبات نحو أفق المستقبل، ونحن جميعًا يد واحدة لتحقيق الطموحات، مشيرًا إلى أن التحول في التعليم يبدأ من المعلمين.