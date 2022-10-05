"البنيان": التعليم على رأس المهن الإنسانية والتحول فيه يبدأ من هنا

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن مكانة مهنة التعليم على رأس المهن الإنسانية، وسيبقى المعلمون والمعلمات محورًا رئيسًا في التعليم ومقياس جودته.
وخاطب الوزير البنيان المعلمين والمعلمات لدى رعايته حفل وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، بقوله: أنتم الملهمون، ومن يمهد الطريق للطلاب والطالبات نحو أفق المستقبل، ونحن جميعًا يد واحدة لتحقيق الطموحات، مشيرًا إلى أن التحول في التعليم يبدأ من المعلمين.
وأضاف: إننا في وطننا العزيز نثمّن رسالتكم السامية وجهودكم العظيمة التي تبذلونها لنشر العلم والمعرفة وبناء المهارات والقدرات، وتعزيز القيم الوطنية والإسهام بفاعلية في تقدم المجتمع.
ونوه البنيان إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في حث الطلاب والطالبات لتقديم أسمى معاني التقدير والاحترام للمعلمين والمعلمات، والالتزام بقيم الوفاء والإجلال.
إلى هذا تضمنت الاحتفالية التي أقيمت في مقر الوزارة بالرياض تحت شعار "التحوّل في التعليم يبدأ من المعلّم"، بحضور كبير من المعلمين والمعلمات، وقدمها الإعلامي مفرح الشقيقي، وعرض أوبريت فني عن "معلّم الرؤية"، وكذلك فقرة مشاعر "لمعلّم ومعلّمة وطالب وطالبة"، كما تم تكريم مجموعة من المعلمين والمعلمات المتميزين والحاصلين على جوائز خليجية ودولية.
وتسعى وزارة التعليم من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم إلى تأكيد مكانة ودور المعلم الراسخ والمؤثر في العملية التعليمية، وتعزيز دوره ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وكذلك تأكيد دور المعلّم في بناء الأجيال، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه.