"البيئة" تضبط 7 مخالفات لنظام المياه ولوائحه التنفيذية

وأوضحت الوزارة، أن فرق الرقابة والتفتيش نفذت جولات ميدانية لضبط مخالفي نظام المياه واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، وشملت المخالفات التي تم ضبطها: حفر وتنظيف آبار دون رخصة في منطقة الرف الرسوبي والدرع العربي، ومزاولة الحفر برخصة منتهية، وعدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب.