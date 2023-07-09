عيادات "إغاثي الملك" في حرض تقدم خدماتها لـ195 مستفيدًا خلال أسبوع

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ224 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 576 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 73% ونسبة الإناث 27%، بينما شكّلت نسبة النازحين 38% والمقيمين 62% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ85 مريضاً شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 139 مريضًا.
يأتي هذا فيما قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ224 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 576 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 73% ونسبة الإناث 27%، بينما شكّلت نسبة النازحين 38% والمقيمين 62% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ85 مريضاً شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 139 مريضًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.