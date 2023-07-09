عيادات "إغاثي الملك" في حرض تقدم خدماتها لـ195 مستفيدًا خلال أسبوع

وجرى خلال المشروع تقديم 576 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 73% ونسبة الإناث 27%، بينما شكّلت نسبة النازحين 38% والمقيمين 62% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ85 مريضاً شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 139 مريضًا.