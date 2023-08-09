بعد استعراض توسيع الشراكات الاستثمارية.. "الفالح" يختتم جولته بأمريكا اللاتينية

اختتم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له الذين يمثلون عددًا من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص، الزيارة الرسمية لأمريكا اللاتينية.
والتقى "الفالح" خلال زيارته جمهورية بنما، وزير الخارجية البنمي جناينا تيواني، وزير التجارة والصناعة فيدركو الفارو.
وتم استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنما وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.
كما بحث وزير الاستثمار خلال جولته التي بدأت في 31 يوليو 2023، سبل تعزيز التعاون والتكامل مع عدد من المسؤولين في مختلف دول أمريكا اللاتينية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية وتوسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.
يُذكر أن الزيارة هدفت إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية واستعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أمريكا اللاتينية والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.