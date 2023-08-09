بعد استعراض توسيع الشراكات الاستثمارية.. "الفالح" يختتم جولته بأمريكا اللاتينية

كما بحث وزير الاستثمار خلال جولته التي بدأت في 31 يوليو 2023، سبل تعزيز التعاون والتكامل مع عدد من المسؤولين في مختلف دول أمريكا اللاتينية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية وتوسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.