أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تبرز ظواهر الـ 24 ساعة المقبلة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
ولفت المركز إلى أن الحالة العامة تشهد رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 48 درجة بالأحساء وحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى رطوبة مع الوجه بنسبة 95%.