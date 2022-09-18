بمشاركة عدة جهات.. "أمانة جدة" تنظم حملة تطوعية لتنظيف "خليج سلمان"

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن الحملة استهدفت تنظيف شاطئ خليج سلمان بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة للحد من رمي المخلفات والمبعثرات الورقية، لتحسين العناصر البيئية بالمدينة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتنظيف؛ مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات الأمانة التي تهدف لاستقطاب أكبر شريحة من المتطوعين للتعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وأن نجعل شواطئنا خالية من الملوثات.