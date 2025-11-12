محليات

شاهد .. صورًا مُذهلة للشفق القطبي يلتقطها عضو الفلك الدولي بأمريكا

شاهد .. صورًا مُذهلة للشفق القطبي يلتقطها عضو الفلك الدولي بأمريكا
تم النشر في

التقطَ عضو مركز الفلك الدولي، السيد هيثم حمدي من ولاية "ماساتشوستس" في الولايات المتحدة ، صورًا مذهلة للشفق القطبي ، وذلك بسبب حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية بقوة G4 (Kp=8.7)، ناتجة عن وصول انبعاثات إكليلية شمسية مرافقة لتوهج شمسي حصل على الشمس بقوة X5.1، بجوار البقعة الشمسية رقم AR4274.

ووفقًا لما ذكرهُ المهندس محمد عودة ، مدير مركز الفلك الدولي ، فإن موعد حدوث التوهج الشمسي (Solar Flare) بقوة X5.1:

كان أمس الثلاثاء 11 نوفمبر 2025م الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش.

ووقت رصد انطلاق الانبعاثات الإكليلية الشمسية (CME) من الشمس: في نفس اليوم الثلاثاء عند الساعة 10:23 بتوقيت غرينتش. وموعد وصول الانبعاثات الإكليلية الشمسية (CME) إلى الأرض، وموعد وصول العاصفة المغناطيسية الأرضية إلى المستوى G4: كان اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025م الساعة 01:20 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وتوقع الفلكي "عودة" استمرار الاضطرابات المغناطيسية الأرضية واستمرار رؤية الشفق القطبي في مناطق متدنية خلال هذا اليوم.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org