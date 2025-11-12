شاهد .. صورًا مُذهلة للشفق القطبي يلتقطها عضو الفلك الدولي بأمريكا

ووقت رصد انطلاق الانبعاثات الإكليلية الشمسية (CME) من الشمس: في نفس اليوم الثلاثاء عند الساعة 10:23 بتوقيت غرينتش. وموعد وصول الانبعاثات الإكليلية الشمسية (CME) إلى الأرض، وموعد وصول العاصفة المغناطيسية الأرضية إلى المستوى G4: كان اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025م الساعة 01:20 صباحًا بتوقيت غرينتش.

‏