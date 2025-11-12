شاهد .. صورًا مُذهلة للشفق القطبي يلتقطها عضو الفلك الدولي بأمريكا

التقطَ عضو مركز الفلك الدولي، السيد هيثم حمدي من ولاية "ماساتشوستس" في الولايات المتحدة ، صورًا مذهلة للشفق القطبي ، وذلك بسبب حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية بقوة G4 (Kp=8.7)، ناتجة عن وصول انبعاثات إكليلية شمسية مرافقة لتوهج شمسي حصل على الشمس بقوة X5.1، بجوار البقعة الشمسية رقم AR4274.
ووفقًا لما ذكرهُ المهندس محمد عودة ، مدير مركز الفلك الدولي ، فإن موعد حدوث التوهج الشمسي (Solar Flare) بقوة X5.1:
كان أمس الثلاثاء 11 نوفمبر 2025م الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش.
ووقت رصد انطلاق الانبعاثات الإكليلية الشمسية (CME) من الشمس: في نفس اليوم الثلاثاء عند الساعة 10:23 بتوقيت غرينتش. وموعد وصول الانبعاثات الإكليلية الشمسية (CME) إلى الأرض، وموعد وصول العاصفة المغناطيسية الأرضية إلى المستوى G4: كان اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025م الساعة 01:20 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وتوقع الفلكي "عودة" استمرار الاضطرابات المغناطيسية الأرضية واستمرار رؤية الشفق القطبي في مناطق متدنية خلال هذا اليوم.