إنقاذ طفلة بعد تناولها مادة كيميائية شديدة السمية في جازان

وأوضحت "صحة جازان" أن إنقاذ الطفلة تم بعد استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى لها، وهي تعاني من ضيق بالتنفس وانخفاض بدرجة الوعي مع ضيق في حدقة العينين، نتيجة استخدامها لمادة الفسفور.