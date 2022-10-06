"رويترز": "صندوق الاستثمارات العامة" جمع 3 مليارات دولار من إصداره الأول للسندات الخضراء

وأضافت الوكالة أن شريحة الـ5 سنوات جذبت ما يزيد على 10.3 مليارات دولار، وجذبت شريحة الـ10 سنوات 8.5 مليارات دولار؛ فيما جذبت شريحة الـ100 سنة أكثر من 3.2 مليارات دولار؛ مشيرة إلى أن طرح الشريحة ذات الأجل 100 سنة جاء بناء على طلبات المستثمرين.