"رويترز": "صندوق الاستثمارات العامة" جمع 3 مليارات دولار من إصداره الأول للسندات الخضراء

قالت وكالة "رويترز": إن صندوق الاستثمارات العامة جمع 3 مليارات دولار؛ وذلك من أول إصدار له للسندات الخضراء؛ مبينة أن حجم الطلبات الإجمالي تجاوز 22 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة بحسب وثيقة بنكية، أن السندات لأجل 100 سنة والتي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار؛ سيتم بيعها بعائد 6.7%، كما تم إصدار سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بسعر 125 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وسندات أخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر 165 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية.
وأضافت الوكالة أن شريحة الـ5 سنوات جذبت ما يزيد على 10.3 مليارات دولار، وجذبت شريحة الـ10 سنوات 8.5 مليارات دولار؛ فيما جذبت شريحة الـ100 سنة أكثر من 3.2 مليارات دولار؛ مشيرة إلى أن طرح الشريحة ذات الأجل 100 سنة جاء بناء على طلبات المستثمرين.
وأشارت إلى أن عرض المستثمرين أظهر أن من المتوقع أن يستثمر الصندوق أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026، تتضمن الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.