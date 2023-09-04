"تعليم الرياض" تعلن الإطار العام للاحتفال باليوم الوطني الـ93

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الاثنين، الإطار العام للاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين، والذي اعتمدته وزارة التعليم.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الدكتور نايف بن عابد الزارع: إنه إيمانًا من وزارة التعليم بأهمية ربط الأبناء بالوطن الغالي وتعزيز مكانته في نفوسهم واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار؛ فقد جعلت الوزارة الاحتفاء باليوم الوطني، مناسبة لتجسيد حب الوطن والولاء له.
وأضاف الدكتور "الزارع": أن فعاليات الاحتفاء بمدارس ومكاتب تعليم الرياض، ستبدأ من الاثنين إلى الخميس الموافق 10 - 13 ربيع الأول 1445هـ، تحت شعار "نحلم ونحقق".
وأوضح "الزارع"، أن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، تهدف إلى الاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف وتعزيز قيم الانتماء للوطن وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وأبنائه البررة في لم الشمل وتوحيد الوطن.
كما تهدف إلى تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعزيز قيم المواطنة، وتقدير نعمة الأمن والأمان واللحمة الوطنية، والاعتزاز بدور الآباء والأمهات والأجداد في بناء الوطن.
يذكر أن برامج الاحتفاء بـ"اليوم الوطني 93"، تتضمن عددًا من الفعاليات، منها: القائد القدوة، وأوبريت الوطن، ومنافسات رياضية وطنية، وعاشقينك يا وطن، وحارة أجدادي، وجدارية حب الوطن والبيرق.
كما تتضمن الفعاليات، إقامة معارض مدرسية وعدد من الفعاليات والبرامج الأخرى.