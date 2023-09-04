"تعليم الرياض" تعلن الإطار العام للاحتفال باليوم الوطني الـ93

يذكر أن برامج الاحتفاء بـ"اليوم الوطني 93"، تتضمن عددًا من الفعاليات، منها: القائد القدوة، وأوبريت الوطن، ومنافسات رياضية وطنية، وعاشقينك يا وطن، وحارة أجدادي، وجدارية حب الوطن والبيرق.