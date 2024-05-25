"سبق" في أسبوع: دعاء ورجاء.. السعوديون يتفاعلون مع نبأ تلقِّي خادم الحرمين العلاج.. والدبلوماسية السعودية تنجح في اعتراف دول عدة بفلسطين

رحل الأسبوع الماضي حاملاً معه ذكريات وأحداثًا، حظيت بتفاعل كبير على الصعيدَيْن المحلي والعالمي، لعل أبرزها سقوط مروحية كانت تُقلُّ الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، وهو الحدث الساخن الذي شغل وسائل الإعلام. وبعد عمليات بحث واسعة، وسط ظروف جوية قاسية، أُعلنت وفاته مع طاقم الرحلة.
كما تفاعل السعوديون مع إعلان خضوع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للعلاج، ورفعوا أياديهم دعاء وتضرعًا لله أن يمنَّ على قائد هذا البلد الكريم بالشفاء العاجل.
ومن النجاحات السعودية على مستوى الطاقة سجلت "الشركة السعودية لشراء الطاقة" أرقامًا قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.
كذلك عاد موضوع التسمم للواجهة مجددًا بعد بيان حاسم، صدر عن "مكافحة الفساد"، أوضحت فيه أن هناك محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وقد يكون هناك تواطؤ.
كما لعبت المملكة دورًا محوريًّا تجاه القضية الفلسطينية، وبذلت مجهودًا واضحًا لمناصرتها، انتهت باعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين؛ ما يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل في تقرير المصير.
أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- استكمل الفحوصات الطبية التي أُجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبيَّن وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي، عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله.
أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وجميع مرافقيه، بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه.
ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) مع تحالف بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية اتفاقيتَين.
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا، باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.
في إطار ما تبذله الدولة من جهود، وتُسخِّره من إمكانيات لضمان السلامة والصحة العامة لكل مواطن وكل مقيم على أراضيها، تابع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باهتمام بالغ التسمم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، وقد صدرت في حينه التوجيهات الكريمة للجهات المختصة التي باشرت الحادث، من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمم، وأسبابه، والمتسببين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من منشآت عدة.
دانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 5 مستثمرين وشركة محلية؛ لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاثة قرارات جزائية قطعية مختلفة.
بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لنادي الهلال حصوله على لقب بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك بدءًا من تاريخ 15/ 11/ 1445هـ حتى تاريخ 15/ 12/ 1445هـ.