"سبق" في أسبوع: دعاء ورجاء.. السعوديون يتفاعلون مع نبأ تلقِّي خادم الحرمين العلاج.. والدبلوماسية السعودية تنجح في اعتراف دول عدة بفلسطين

في إطار ما تبذله الدولة من جهود، وتُسخِّره من إمكانيات لضمان السلامة والصحة العامة لكل مواطن وكل مقيم على أراضيها، تابع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باهتمام بالغ التسمم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، وقد صدرت في حينه التوجيهات الكريمة للجهات المختصة التي باشرت الحادث، من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمم، وأسبابه، والمتسببين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من منشآت عدة.