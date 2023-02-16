طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بيوم التأسيس

جسّد طلاب وطالبات تعليم الرياض، مشاعر الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية بتفاعلهم ومشاركتهم في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس في مدارسهم من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة.
وشهدت مدارس تعليم الرياض خلال أسبوع الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي بدأ الأحد الماضي واختتم فعالياته اليوم الخميس 25 رجب 1444هـ العديدَ من المشاركات والصور الاحتفالية المختلفة للطلاب والطالبات، ومنها تقديم العروض والألوان التراثية التي ازدانت بالثياب والأزياء الوطنية التراثية المعبّرة عن أصالة عن الوطن وتاريخه العريق.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم الرياض شاركوا مع معلميهم ومعلماتهم وأسرهم أجواء البهجة والفرح تجاه هذه المناسبة الغالية من خلال العديد من البرامج والفعاليات المنوّعة.
وأضاف الثميري أن هذه المناسبة الوطنية تُعد فرصة لأبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم التاريخي المجيد واستحضار بطولات وتضحيات أئمة وملوك الدولة السعودية الذين أسهموا في بناء هذا الوطن العظيم.