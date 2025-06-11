رئيس مجلس إدارة إثراء الضيافة يهنئ القيادة بنجاح موسم حج ١٤٤٦هـ ويستعرض أبرز إنجازات الشركة

كما أوضح أن خطط الشركة شملت منذ البداية جميع مراحل رحلة الحجاج، بدءًا من استقبالهم وتأمين مساكنهم وإعاشتهم، ومرورًا بتصعيدهم إلى مشعر منى واستقبالهم في المخيمات، والإشراف على تنقلاتهم وتسكينهم في عرفة، ثم نقلهم إلى مزدلفة، وضمان راحتهم في منى خلال أيام التشريق، وختامًا بالإشراف على عودتهم إلى مكة المكرمة ومتابعة مساكنهم فيها، وتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم بكل يسر وسهولة.