حفار القبور يسدد ديْنه في "الصفري".. تحذير الأوائل يُفَنده "المسند"!

وبيّن "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "لقد نهى الأوائل عن النوم تحت أديم السماء ليلًا في مثل هذه الأوقات، وفي الحقيقة لم أجد للنهي مسوّغًا ولا سببًا علميًّا منطقيًّا، عدا كون الوقت موسمًا لنشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية في الأجواء، والتي تنتشر هذه الأيام ليس في السعودية فحسب، بل في معظم نصف الكرة الشمالي".