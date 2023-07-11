"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة حارة وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية، وتشمل الأحساء والخفجي والعديد والنعيرية وبقيق وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وضمد والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة و أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.