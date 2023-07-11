"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة حارة وتدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية، وتشمل الأحساء والخفجي والعديد والنعيرية وبقيق وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.