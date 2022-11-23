ما علاقة موسمَي الوسم والمربعانية بتوقيت إقامة كأس العالم بقطر؟.. "الزعاق" يوضح

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن سبب استضافة كأس العالم في موسم المربعانية وليس في مايو ويونيو ويوليو، المعروف إقامة كأس العالم فيها منذ إنشائها عام 1930.
وتعد نسخة كأس العالم في قطر أول بطولة في التاريخ تقام في هذا التوقيت لتكون درجة الحرارة ألطف من الأشهر الثلاثة المعروفة لإقامة البطولة التي تكون فيها درجة حرارة قطر البلد المستضيف عالية جداً بما يُعرف بـ "زدحة وجمرة القيظ".
وأضاف الزعاق؛ أن إقامة المباريات في أواخر موسم الوسم وأول موسم المربعانية، كحال أيامنا هذه، تكون درجة الحرارة هي الألطف على مستوى العالم.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن كأس العالم بدأت بموسم برد الأحيمر، وهي سبعة أيام خلالها تهب علينا رياحٌ شمالية باردة تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء الثقيلة شمال السعودية والكويت، وتنتهي كأس العالم إذا انتصفت المربعانية، وهو موسم البرد الفعلي على كل البلدان العربية.