ما علاقة موسمَي الوسم والمربعانية بتوقيت إقامة كأس العالم بقطر؟.. "الزعاق" يوضح

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن كأس العالم بدأت بموسم برد الأحيمر، وهي سبعة أيام خلالها تهب علينا رياحٌ شمالية باردة تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء الثقيلة شمال السعودية والكويت، وتنتهي كأس العالم إذا انتصفت المربعانية، وهو موسم البرد الفعلي على كل البلدان العربية.