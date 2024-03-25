فندق "إيلاف التقوى" بالمدينة المنورة يفوز بجائزة عالمية في خدمة العملاء

حصل فندق "إيلاف التقوى" بالمدينة المنورة، أحد فنادق مجموعة "إيلاف"، الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، على جائزة أفضل فندق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمة العملاء المبتكرة، والتي تمنحها "جوائز ستيفي" العالمية، أحد أهم برامج الجوائز في العالم، لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال.
وتسلَّم فندق "إيلاف التقوى" الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم لتكريم أفضل أصحاب العمل في العالم في قطاعات مختلفة، والذين يُطلق عليهم لقب (Stevies)، وهي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، وتعني "المُتوّجون".
وبهذه المناسبة عبر الدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيلاف" عن اعتزازه بالفوز بتلك الجائزة العالمية، شاكرًا إدارة فندق "إيلاف التقوى" بالمدينة المنورة على ما بذلوه من جهد للحصول على هذا التكريم، قائلاً إنه شهادة حقيقية على التفاني والعمل الجاد الذي يقوم به فريق الفندق.
وقال الدكتور عادل عزت إن الفوز بهذه الجائزة ليس مجرد علامة فارقة بالنسبة لمجموعة إيلاف، ولكنه أيضًا شهادة على القيمة التي توليها المجموعة لتوفير تجارب استثنائية لضيوفها. مشيرًا إلى أن هذا التكريم سيضيف قيمة هائلة لفندق "إيلاف التقوى"، وسيكون بمثابة مصدر تحفيز لكافة فنادق مجموعة "إيلاف" للسعي إلى تحقيق المزيد من التميز في المستقبل.
وتُعد مجموعة "إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40عامًا، وتمتلك فنادق في كل من جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دوليًا، لاسيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها في توفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفون يتمتعون بمهارات عالية.