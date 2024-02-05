"الأرصاد" تنبه من تكوّن ضباب على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن ضباب يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، والظهران.