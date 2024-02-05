"الأرصاد" تنبه من تكوّن ضباب على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن ضباب يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، والظهران.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.
من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، يصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى 40 - 49 كم/ساعة، وارتفاع في الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات البدع، وحقل، وضباء، ونيوم، وشرما، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.