سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12194 نقطة

وكانت أسهم شركات: زجاج، وأسواق المزرعة، والخزف السعودي، والغاز، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، ورتال، وتعليم ريت، وأميانتيت، والخريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.69 % و4.48%.