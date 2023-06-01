"التكلفة زهيدة".. دعوة من "المسند" للأمانات والبلديات لنشر "محطات قياس أمطار"

وتفصيلًا، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "حبذا لو أن كل أمانة وبلدية نشرت محطات مطرية (rain gauge) لقياس كميات الأمطار الهاطلة على محيط المدينة أو المحافظة التابعة لها، علمًا أن تكلفتها زهيدة جدًا جدًا"، منهبًا إلى أنه يمكن "الاستفادة من تجربة أمانة بريدة الرائدة، لتحقيق الجانب العلمي المتمثل في دراسة الحالة المطرية وتحليلها ودرء مخاطرها، ومن جهة أخرى إعلام الناس بكميات الأمطار المسجلة بشكل علمي ودوري".