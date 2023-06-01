"التكلفة زهيدة".. دعوة من "المسند" للأمانات والبلديات لنشر "محطات قياس أمطار"

دعا أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله السند، البلديات والأمانات إلى نشر محطات مطرية لقياس كميات الأمطار الهاطلة على محيط المدينة أو المحافظة التابعة لها، مشيرًا إلى أن تكلفتها زهيدة.
وتفصيلًا، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "حبذا لو أن كل أمانة وبلدية نشرت محطات مطرية (rain gauge) لقياس كميات الأمطار الهاطلة على محيط المدينة أو المحافظة التابعة لها، علمًا أن تكلفتها زهيدة جدًا جدًا"، منهبًا إلى أنه يمكن "الاستفادة من تجربة أمانة بريدة الرائدة، لتحقيق الجانب العلمي المتمثل في دراسة الحالة المطرية وتحليلها ودرء مخاطرها، ومن جهة أخرى إعلام الناس بكميات الأمطار المسجلة بشكل علمي ودوري".
وتابع يقول: "إذا هناك أمانة أو بلدية عندها شبكة من محطات الرصد المطري، وتقوم بنشرها ببوست مستقل بعيد الحالة المطرية، أرجو تزويدي بصورة من البوست المنشور من الجهة ذاتها لنعمها بالشكر، وتعميم الفائدة في المستقبل عبر نشر أخبار الأمطار التي يتطلع لها الجميع".