"الشمري" لـ"سبق": القطاع الصناعي يزدهر بالاقتصاد السعودي ويسهم في جودة الحياة

قال متخصص في الصناعة إن القطاع الصناعي يعد أحد العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة في المجتمعات، حيث تلعب الصناعة دوراً حيوياً في توفير فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة.