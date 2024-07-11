"الشمري" لـ"سبق": القطاع الصناعي يزدهر بالاقتصاد السعودي ويسهم في جودة الحياة

قال متخصص في الصناعة إن القطاع الصناعي يعد أحد العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة في المجتمعات، حيث تلعب الصناعة دوراً حيوياً في توفير فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة.
وتفصيلاً، أوضح سفير الصناعة السعودية المهندس جاسم الشمري لـ"سبق"، أن تطور الصناعة وتنوعها يمكن أن يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد والتأثيرات الإيجابية على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات بشكل عام.
وأضاف أن أحد الطرق التي تسهم بها الصناعة في تحسين جودة الحياة هو من خلال إنشاء فرص عمل، فالصناعة تقدم فرص عمل متنوعة ومستقرة للعديد من الأفراد وتوليد الوظائف المعرفية مما يساهم في تحسين مستوى الدخل وتحقيق الاستقرار المالي.
وزاد بأنه إضافة لذلك، تعزز الصناعة الابتكار والإبداع، مما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة ومجالات تطويرية تعزز النمو الاقتصادي وتعزز الاستثمار في المجتمع.
وقال "الشمري" إن الصناعة تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال توفير منتجات عالية الجودة ومتنوعة تلبي احتياجات الناس فتطور الصناعة يؤدي إلى تحسين تقنية الإنتاج وتقديم منتجات أكثر كفاءة وتنافسية، مما يعزز رضا العملاء ويحسن من تجربتهم في استخدام هذه المنتجات.
وأردف بأن القطاع الصناعي يلعب دوراً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة فتطبيق معايير بيئية صارمة في عمليات الإنتاج يمكن أن يحد من التلوث ويحافظ على البيئة الطبيعية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
واختتم قائلاً إنه يمكن القول إن الصناعة تعتبر ركناً أساسياً في بناء اقتصاد قوي ومزدهر، وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات، من خلال دعم الصناعة وتطويرها، ويمكن تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.