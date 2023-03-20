"السويلم": الاستراتيجية الوطنية ستساهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع الصناعي بـ890 مليارًا

وأضاف السويلم خلال ورقة عمل، قدمها في المنتدى السنوي لعام 2023، الذي تقيمه جامعة اليمامة بعنوان (النهضة الصناعية السعودية نحو تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030) في الفترة من 19 إلى 20 مارس الحالي، برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بأن نظام وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتمتع ببيئة متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال والمنشآت الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج وخدمات وحوافز متنوعة للمستثمر الصناعي. لافتًا إلى أن رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدفان إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.