"السويلم": الاستراتيجية الوطنية ستساهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع الصناعي بـ890 مليارًا

قال وكيل وزارة الصناعة للخدمات الصناعية، المهندس محمد سعود السويلم، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستساهم -بإذن الله- في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي بمقدار 890 مليار ريال؛ لتصل القيمة الإجمالية إلى 1.414 مليار ريال عام 2035م.
وأضاف السويلم خلال ورقة عمل، قدمها في المنتدى السنوي لعام 2023، الذي تقيمه جامعة اليمامة بعنوان (النهضة الصناعية السعودية نحو تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030) في الفترة من 19 إلى 20 مارس الحالي، برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بأن نظام وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتمتع ببيئة متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال والمنشآت الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج وخدمات وحوافز متنوعة للمستثمر الصناعي. لافتًا إلى أن رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدفان إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.
وأوضح أن من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة توليد فرص استثمارية نوعية، تساهم في زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي؛ لتتجاوز تريليونَي ريال -بإذن الله-، وأكثر من 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.
وذكر وكيل وزارة الصناعة للخدمات الصناعية أنه تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة على مستويات عدة، والمواءمة بشأنها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء الصناعة والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى.. مشيرًا في مجمل حديثه إلى أنه تم إعداد ونشر دليل ملخص الخدمات والحوافز للمستثمر الصناعي، وتعمل الوزارة على جمع الحوافز، وتحديث الدليل بشكل دوري. كما عمل برنامج NIDLP أيضًا على تطوير منصة "إرشادات"؛ لجمع المعلومات ذات الصلة بالبرنامج بغرض تثقيف المستثمرين الصناعيين.
فيما أوضحت الدكتورة غادة المنجم، مديرة برنامج نخب في صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق يعمل على تحقيق رؤيته كمُمكِّن مالي رئيسي لتحوُّل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، من خلال تحسين جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى في برنامج "ندلب" سعيًا لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل بدعم القطاع الصناعي في السعودية.
وأشارت إلى أن الصندوق وافق على تمويل مشاريع بقيمة 11 مليار ريال، وقام بصرف 10 مليارات ريال خلال العام الماضي، مسجلاً بذلك رقمًا تاريخيًّا في مسيرته، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الناجحة.
وبينت أن القروض المعتمدة في عام 2022م تجاوزت 14 مليار ريال، وتم تمويل رأس المال العامل بقيمة 1.5 مليار ريال من خلال 138 قرضًا. مشيرة إلى أنه منذ تأسيس الصندوق الصناعي تجاور إجمالي اعتمادات القروض المعتمدة لعملاء الصندوق أكثر من 205 مليارات ريال سعودي. ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 بلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة 747 قرضًا من إجمالي عدد القروض، تُمثل ما نسبته 79% من إجمالي عدد القروض.
وقد شهد اليوم الثاني من فعاليات المنتدى جلسة بعنوان "الأكاديمية السعودية اللوجستية وأثرها في بناء الكوادر البشرية في القطاع اللوجستي"، وجلسة أخرى بعنوان "مستقبل التنقل الذكي"، وأيضًا جلسة حول "مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي في النهضة الصناعية السعودية"، فيما تم استعراض عدد من البحوث وأوراق العمل التي استقبلتها اللجنة المنظمة قبل عقد المنتدى، وتمت مناقشتها بعد عملية الفرز، واختيار المناسب بناء على أهداف ورؤية المنتدى.