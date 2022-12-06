مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعزّز ريادة المملكة في دعم الموروث الثقافي

بدوره أوضح مالك الإبل محمد المري أن مهرجان الملك عبدالعزيز منح الكثير من محبي الإبل وملّاكها فرصة المشاركة، وتعزيز هذا الموروث، مشيرًا إلى أن استحداث أشواط جديدة، أتاح لعدد كبير من ملاك الإبل المشاركة؛ الأمر الذي سيسهم في تطوير مستوياتهم، واكتساب المزيد من الخبرة والوصول إلى الاحتراف.