أمانة جدة تحبط تهريب 68 ذبيحة فاسدة

وفي إطار جهود الأمانة الرقابية لرصد المسالخ والحظائر العشوائية؛ أزالت الأمانة عددًا من الحظائر المخالفة في منطقتي الأجواد الشعبي وبريمان على مساحة إجمالية تقدر بـ 130 ألف متر مربع، كما جرى تحريك 8 مركبات تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة.