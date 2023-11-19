سماء ملبدة بالغيوم.. شاهد أمطار ديمية وأجواء ساحرة تأسر القلوب بشقراء

وتَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية)، كما يُتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.