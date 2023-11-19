سماء ملبدة بالغيوم.. شاهد أمطار ديمية وأجواء ساحرة تأسر القلوب بشقراء

هطلت، فجر اليوم، أمطار على محافظة شقراء ومراكزها؛ جاءت بين متوسطة وخفيفة؛ إذ تَشكلت السحب منذ منتصف الليل وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.
وابتهج الأهالي والمتنزهون بأجواء معتدلة أسَرت القلوب، وديم متواصل أسال الشوارع ولبّد الأرض وأدخل الفرح والسرور على الجميع.
وتَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية)، كما يُتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.