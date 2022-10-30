الجلاجل يبحث مع عدد من وزراء مجموعة العشرين مواجهة الأزمات والأوبئة

التقى وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، كلاً من وزير الصحة الإندونيسي بودي صادقين، ووزير الصحة الهندي الدكتور مانسوكا ماندافيا، ووزير الصحة السنغافوري أونج يكونج، والرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للقاحات والتحصين الدكتور سيث بيركلي، في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لوزراء الصحة لدول مجموعة العشرين.