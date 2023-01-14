بعد تنبيه الأرصاد لمنطقة الرياض.. "المدني" يحذّر من تجمعات المياه

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل: (الحريق، الخرج، الدلم، الرين، المزاحمية، حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، العاصمة الرياض، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، الدرعية، حريملاء، ضرما، مرات).