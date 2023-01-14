بعد تنبيه الأرصاد لمنطقة الرياض.. "المدني" يحذّر من تجمعات المياه

دعا الدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، على خلفية إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً.
وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل: (الحريق، الخرج، الدلم، الرين، المزاحمية، حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، العاصمة الرياض، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، الدرعية، حريملاء، ضرما، مرات).
وبدأت الحالة من الساعة 19:00 يوم أمس الجمعة، وتستمر حتى الساعة 20:00 من اليوم السبت.