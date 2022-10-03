"الفيصل" يتسلم تقرير تقييم أداء الجهات المشاركة بخطة الطوارئ لحج 1443هـ

واستمع الفيصل لشرح عن محتوى التقرير الذي يستعرض أعمال المركز التي تهدف لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية، وتحسين جودة الحياة، والخطط والخدمات التي يقدّمها المركز، إضافة إلى مبادرات المركز؛ ومن أبرزها إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وزيادة عدد محطات رصد الهواء بالمنطقة.