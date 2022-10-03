"الفيصل" يتسلم تقرير تقييم أداء الجهات المشاركة بخطة الطوارئ لحج 1443هـ

تَسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، التقرير الختامي لتقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1443هـ.
وسلّم التقريرَ رئيسُ فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ العميد مهندس دكتور عمار بن محمد صالح المغربي، يرافقه أعضاء الفريق.
وتَضمن التقريرُ الأعمالَ والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالخطة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال حج العام الماضي، التي نفّذتها 35 جهة حكومية، وتم خلالها التعامل مع أكثر من 13 نوعًا من المخاطر الافتراضية المرتبطة بالحج.
وفي سياق آخر تَسلم الأمير خالد الفيصل اليوم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2021م، والذي سلّمه مدير عام فرع المركز بالمنطقة المهندس وليد الحجيلي.
واستمع الفيصل لشرح عن محتوى التقرير الذي يستعرض أعمال المركز التي تهدف لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية، وتحسين جودة الحياة، والخطط والخدمات التي يقدّمها المركز، إضافة إلى مبادرات المركز؛ ومن أبرزها إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وزيادة عدد محطات رصد الهواء بالمنطقة.