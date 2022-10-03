مشرفة جناح تونس بـ"كتاب الرياض" لـ"سبق": إقبال وإلمام السعوديين بالثقافة التونسية مُبهِر

لم تشارك تونس رسمياً من قبل في دورات معرض الرياض للكتاب، لكنها بحسب مسؤولي جناحها في المعرض، ستكون أحرص الدول على المشاركة في دورات المعرض المقبلة، بعد أن اختارت المملكة تونس ضيف شرف للمعرض هذا العام، وبعد أن شاهد مسؤولوها الإقبال السعودي الكبير على التعرف على الثقافة التونسية.
وبيّنت المشرفة العامة على جناح تونس بالمعرض راضية الحباسي العرقي لـ"سبق"، أن إقبال المواطنين السعوديين ورواد المعرض عامة على التعرف على الثقافة التونسية مبهر، مضيفة أن الحضور إلى الجناح لم يقتصر على زوار المعرض، بل شمل وسائل الإعلام السعودية المختلفة.
وأوضحت أن مسؤولي جناح تونس في المعرض لمسوا الإلمام الكبير بالإصدارات الفكرية والإبداعية للكتاب التونسيين، مشيرة إلى أن عددًا ملحوظًا من السعوديين قَدِموا إلى الجناح وسألوا عن مؤلفات لأكاديميين تونسيين درسوا لهم في الجامعات السعودية والتونسية.
ولفتت راضية العرقي إلى أن الاهتمام السعودي يُسعد التونسيين؛ لأنه يُعِبر عن مدى معرفة المثقف المواطن السعودي بالنتاج الفكري والإبداعي التونسي.
وذكرت أن 16 دار نشر تونسية مشاركة في الدورة الحالية للمعرض، بالإضافة للجناح الرسمي لتونس، الذي يضم الجمعية التونسية للناشرين، التي ينضوي تحتها مجموعة من الناشرين التونسيين، والغرفة الوطنية لدور النشر التي تضم مجموعة أخرى من الناشرين التونسيين، وإصدارات وزارة الثقافة التونسية، وإصدارات المعهد التونسي للترجمة، وهيئة التراث والتنمية الثقافية، والمعهد الوطني للتراث، ودار الكتب الوطنية، ومركز التراث الثقافي.
وأعربت المشرفة العامة على جناح تونس عن شكرها للمملكة على اختيار تونس ضيف شرف، وعلى الاهتمام الذي تحظى به في المعرض.