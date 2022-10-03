مشرفة جناح تونس بـ"كتاب الرياض" لـ"سبق": إقبال وإلمام السعوديين بالثقافة التونسية مُبهِر

لم تشارك تونس رسمياً من قبل في دورات معرض الرياض للكتاب، لكنها بحسب مسؤولي جناحها في المعرض، ستكون أحرص الدول على المشاركة في دورات المعرض المقبلة، بعد أن اختارت المملكة تونس ضيف شرف للمعرض هذا العام، وبعد أن شاهد مسؤولوها الإقبال السعودي الكبير على التعرف على الثقافة التونسية.