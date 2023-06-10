رئيس رابطة حجاج بنجلاديش: مبادرة "طريق مكة" تسهل إنهاء الإجراءات

ونوه بما تبذله حكومة المملكة في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات للحجاج في كل بقاع الأرض، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبسلام آمنين, مثنياً على جهود الجهات المشاركة في المبادرة، التي سخرت الإمكانات المادية والبشرية لتيسير إجراءات ضيوف الرحمن وجعلت رحلة الحاج سهلة وميسرة.