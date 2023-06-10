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رئيس رابطة حجاج بنجلاديش: مبادرة "طريق مكة" تسهل إنهاء الإجراءات
نوه بما تبذله حكومة المملكة في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات
أشاد رئيس رابطة حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية شهادات حسين، بمبادرة "طريق مكة" التي تخدم ضيوف الرحمن المستفيدين منها لتسهيل إنهاء إجراءاتهم من صالة المبادرة في مطارات بلدانهم.
ونوه بما تبذله حكومة المملكة في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات للحجاج في كل بقاع الأرض، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبسلام آمنين, مثنياً على جهود الجهات المشاركة في المبادرة، التي سخرت الإمكانات المادية والبشرية لتيسير إجراءات ضيوف الرحمن وجعلت رحلة الحاج سهلة وميسرة.
وأشار حسين إلى أنها تعمل على إنهاء إجراءات الحاج بوقت قياسي وبدقة عالية.