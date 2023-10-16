كيف تربح 30 ألف ريال شهريًّا من منصة X؟.. "مدوِّن رقمي" يوضح

قال الكاتب والمدون الرقمي تركي المحمود إن هناك ثلاثة شروط لتحقيق أرباح من "منصة إكس"، من بينها تحقيق 5.000.000 مشاهدة خلال ثلاثة أشهر؛ ولهذا السبب نحن نرى شبه استماتة من بعض المغردين للوصول إلى هذا الرقم.
وأوضح خلال لقائه في برنامج يا هلا على قناة روتانا الخليجية أنه توجد ثلاثة اشتراطات لتحقيق الأرباح من منصة "إكس".
الاشتراط الأول: يجب أن يكون لديك 500 متابع فما فوق. وهذا الأمر أعتقد أنه سهل.
وأضاف: الشرط الثاني أن يكون مشتركًا في "تويتر بلو". وهذا يكلف تقريبًا 42 ريالاً في الشهر، تحصل من خلاله على علامة التوثيق، إضافة إلى مميزات أخرى. مشيرًا إلى أن التوثيق يفترض أن يكون باسم صريح. هذا في البداية. وهناك الآن أسماء لحسابات بأسماء وهمية موثقة، لكن -بحسب الاشتراطات المنشورة- لا يوجد مانع في دخولك إلى الأرباح باسم مستعار، لكن إيداع الأرباح يجب أن يكون في حساب بنكي معترف به في السعودية.
وأردف: الشرط الثالث -وهو المهم- أن التغريدات تحقق ظهورًا لا يقل عن 5.000.000 مشاهدة في ثلاثة أشهر. وقد كانت 15.000.000، وتم تخفيضها إلى 5.000.000 مشاهدة لعدد التغريدة حتى يتم تأهل الحساب للحصول على أرباح من منصة "إكس". ولو انخفضت بعد فترة لأقل من 5.000.000 مشاهدة لن يستحق الأرباح؛ لذلك تجد هناك استماتة لتحقيق هذا الرقم؛ فتجد البعض يغرد بأي شيء كأن ينشر أشياء قديمة.. ودخلنا في مرحلة تزييف الحقائق.
وقال: هنا يجب أن أشير إلى أن النقاط التي يتم احتساب الأرباح من خلالها تحتسب على "اللايك" و"الريتويت" والتفاعل. وأعلى النقاط هي على التفاعل، وأقل النقاط على "اللايك" و"الريتويت"؛ بالتالي يلجأ البعض إلى استخدام تغريدات على شكل سؤال، أو ينشر فيديو، ويكون هناك اتفاق مع مغرد آخر يطلب منه أن يكتب تحت الفيديو رأيًا مستفزًّا وغير منطقي؛ فيبدأ الناس يتفاعلون وينتقدون ويشتمون؛ وبالتالي تكون هناك ردود كثيرة بها روابط دعائية.
وأشار إلى أنه عندما بدأت منصة "إكس" في توزيع الأرباح هناك حسابات أمريكية أعلنت الحصول على أرباح تقدر بـ 10.000 و 30.000 دولار. ولا يتسنى لنا التحقق من هذا الأمر، لكن عندما وصلت التحويلات إلى مغردين سعوديين شاهدنا أرقامًا أنا أعرفها شخصيًّا كـ1000، و5000 حتى 30.000 ريال في الشهر. ففي المتوسط الحسابات المتفاعلة، ولديها متابعون تحت 100.000، تستطيع تحقيق ما بين 1500 و2000 ريال في الشهر. وهناك حسابات تحقق أقل، وأخرى تحقق أكثر.. فالخوارزميات ليست ثابتة.
وقال: الحسابات النوعية التي تصل إلى 30.000 ريال في الشهر في الغالب حسابات مثيرة في العناوين، وفيما تطرح.. وللأسف، أصبحوا يعتمدون على الإثارة والتزييف والكذب في سبيل التفاعل، وفي النهاية تحقيق أرباح أكثر. ومن الملاحظ أنه منذ إعلان تحقيق الأرباح مطلع 2023 اختلف المحتوى؛ فـTwitter كان أكثر رصانة في السابق، والآن أصبح يميل إلى الإثارة أكثر، حتى في العناوين المكتوبة.
وختم قائلاً: "نحن نتمنى للجميع أن يربح، لكن في النهاية نريد مصداقية ونزاهة في المنصة".