كيف تربح 30 ألف ريال شهريًّا من منصة X؟.. "مدوِّن رقمي" يوضح

وأضاف: الشرط الثاني أن يكون مشتركًا في "تويتر بلو". وهذا يكلف تقريبًا 42 ريالاً في الشهر، تحصل من خلاله على علامة التوثيق، إضافة إلى مميزات أخرى. مشيرًا إلى أن التوثيق يفترض أن يكون باسم صريح. هذا في البداية. وهناك الآن أسماء لحسابات بأسماء وهمية موثقة، لكن -بحسب الاشتراطات المنشورة- لا يوجد مانع في دخولك إلى الأرباح باسم مستعار، لكن إيداع الأرباح يجب أن يكون في حساب بنكي معترف به في السعودية.