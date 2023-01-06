المملكة.. بعد موجة الأمطار الغزيرة هذا ما ينتظر أجواء المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر القراءات الجوية إلى توقعات باستمرار تركُّز تأثير الحالة الماطرة، اليوم الجمعة، على المنطقتَيْن الشرقية والوسطى من المملكة، بمشيئة الله، كما يُتوقع أن يتزايد تأثير الكتلة الهوائية الباردة في أجواء المملكة، بحيث تمتد إلى مناطق جديدة.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ مزيدٌ من الانخفاض على درجات الحرارة اليوم الجمعة على أجزاءٍ واسعة من المنطقتَيْن الشرقية والرياض إدارياً، كما يستمر تكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتهطل أمطارٌ مُتوسطة في أغلبها على وسط المنطقة الشرقية، وكذلك وسط منطقة الرياض إدارياً، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بحدوث الرعد حينها.. كما يُتوقع أن يتكاثر بعض السُحب المُتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير، وبخاصة مُرتفعاتها.
أما خلال ساعات الليل، فيُتوقع أن يكون الطقس بارداً في مُختلف المناطق، و شديد البُرودة فجراً فوق المُرتفعات الشمالية، وتبقى الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ من الأمطار على أجزاء عِدّة من المنطقة الشرقية والرياض.