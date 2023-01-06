المملكة.. بعد موجة الأمطار الغزيرة هذا ما ينتظر أجواء المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ مزيدٌ من الانخفاض على درجات الحرارة اليوم الجمعة على أجزاءٍ واسعة من المنطقتَيْن الشرقية والرياض إدارياً، كما يستمر تكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتهطل أمطارٌ مُتوسطة في أغلبها على وسط المنطقة الشرقية، وكذلك وسط منطقة الرياض إدارياً، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بحدوث الرعد حينها.. كما يُتوقع أن يتكاثر بعض السُحب المُتفرقة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير، وبخاصة مُرتفعاتها.