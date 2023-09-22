"السديري": القطاع الإعلامي في المملكة أصبح رقمًا مهمًا على مستوى العالم

رفع خالد السديري، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن زملائه في فرع الوزارة، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وقال "السديري": المملكة تحتفي باليوم الوطني، ذلك اليوم الذي جمع البلاد تحت راية واحدة وأرسى قواعد الوطن، وبهذه المناسبة نجد أن المملكة ووفقًا لرؤيتها الطموحة 2030م أنجزت الكثير من المشروعات وهو أمر ليس بالسهل، وفي المقابل لم يكن صعبًا في التنفيذ على أبناء هذا الوطن المعطاء، في ظل هذه القيادة الحكيمة الجادة والعـازمة في استكمال المسيرة، وأن تلك النظرة الإيجابية التي تنظرها الوكالات الإعلامية والمؤسسات الدولية التي عززت جميعها الثقة في برامج المملكة الطموحة ومشاريعها وعلى رأسها المشاريع الإعلامية حتى أصبحت الانطباعات الإيجابية هي السائدة عند العالم بأسره.
وأضاف: ذكرى اليوم الوطني الـ93 هي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا نتوقف عندها كثيرًا لقراءة تاريخ مضى وحاضر نحياه ومستقبل مشرق، فبفضل الله أولاً ثم ما رسّخه مؤسس هذه البلاد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، وسار على نهجه أسلافه الملوك الكرام البررة، تواصل بلادنا المسيرة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموّ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على نفس الأسس والمبادئ التي رسخها المؤسس وبُني عليها هذا الكيان، وبما يواكب متطلبات العصر الجديد واحتياجاته.
وأردف "السديري": المملكة ومنذ نشأتها قبل أكثر من 93 عامًا على يد الملك المؤسس جعلت من الثوابت والمبادئ دليلها ومرشدها للانطلاق نحو العالم الجديد، فنجحت في تمكين الكوادر الإعلامية الوطنية للقيام بدورهم في دعم ونمو الوطن والرفاع عن مكتسباته وأوجدت لهم المحفزات وأصدرت القوانين والتشريعات وسهلت من الإجراءات، فالمملكة ومن خلال رؤيتها الطموحة وسواعد أبنائها أنجزت الكثير على مدار الأعوام الماضية لأجل النهوض بالقطاع الإعلامي الذي أصبح رقمًا مهمًا على مستوى العالم، فهنيئًا لنا ذكرى اليوم الوطني وكل التبريكات بحلوله وبلادنا في نمو وازدهار.