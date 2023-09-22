"السديري": القطاع الإعلامي في المملكة أصبح رقمًا مهمًا على مستوى العالم

وقال "السديري": المملكة تحتفي باليوم الوطني، ذلك اليوم الذي جمع البلاد تحت راية واحدة وأرسى قواعد الوطن، وبهذه المناسبة نجد أن المملكة ووفقًا لرؤيتها الطموحة 2030م أنجزت الكثير من المشروعات وهو أمر ليس بالسهل، وفي المقابل لم يكن صعبًا في التنفيذ على أبناء هذا الوطن المعطاء، في ظل هذه القيادة الحكيمة الجادة والعـازمة في استكمال المسيرة، وأن تلك النظرة الإيجابية التي تنظرها الوكالات الإعلامية والمؤسسات الدولية التي عززت جميعها الثقة في برامج المملكة الطموحة ومشاريعها وعلى رأسها المشاريع الإعلامية حتى أصبحت الانطباعات الإيجابية هي السائدة عند العالم بأسره.