8 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.