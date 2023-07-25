8 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان نجران والرياض والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة مع زيادة درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع زيادة درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الأحساء وبقيق وحرض حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والقنفذة وأضم والشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.