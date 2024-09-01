تجمع مكة الصحي يحصل على اعتماد منظمة حكومية مبتكرة

في إنجاز يعد الأول على مستوى التجمعات الصحية، حصل تجمع مكة المكرمة الصحي على اعتماد "منظمة حكومية مبتكرة" من معهد الابتكار العالمي، تقديراً لتميزه في مجال الابتكار وتطوير استراتيجياته وأنظمته وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي د. حاتم بن أحمد العمري، أن شهادة "منظمة حكومية مبتكرة" (CInOrg®️) من معهد الابتكار العالمي تعتبر دليلاً على النضج والقدرة العالية في مجال الابتكار، حيث يتم تقييم النضج عبر ثلاث مجالات رئيسية، وهي استراتيجية الابتكار وبنية الابتكار التي تشمل 6 مجالات أساسية تضم 18 عنصرًا مختلفًا ومخرجات ونتائج الابتكار.
وأضاف، يعتبر هذا الاستحقاق بمثابة شهادة تميز على نجاح تجمع مكة المكرمة الصحي في تحقيق مستويات عالية من النضج والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية حسب برنامح التحول الصحي بالمملكة العربية السعودية والذي تم بناءً على العديد من المشاريع الصحية المبتكرة التي نفذها التجمع الصحي والذي يعزز من مكانة التجمع الصحي كنموذج رائد في الابتكار ويبرهن على التزامه المستمر بتميز خدماته الصحية.
وبين العمري، من أبرز تلك المشاريع وأهمها حصول تجمع مكة المكرمة الصحي في أول مشاركة له على خمس جوائز عالمية في الاختراع بالمجال الصحي بمعرض جنيف الدولي السنوي للاختراعات لعام 2024 وأيضاً الكبسولة الصحية (العيادة الافتراضية) وتطبيق فارميني وهو مساعد صيدلاني رقمي يهدف إلى توفير معلومات موثوقة وتطبيق المساعد الصحي وهو تطبيق مخصص لمساعدة الحجاج في الوصول إلى الخدمات الصحية بسهولة.
وأشار إلى، لدينا أكثر من 33 مشروعًا ابتكاريًا يُعنى بتحسين وتطوير الخدمات الصحية وتجربة المستفيدين، من بينها مركز التحكم بالموارد والذي يُعد جزءًا من نموذج الرعاية الصحية ضمن برامج نظام الرعاية العاجلة والذي حصل على المركز الأول ضمن مشاريع نموذج الرعاية الصحية في جائزة أداء لعام 2023 ومن ضمن المشاريع الابتكارية الأخرى الزيارة الافتراضية للمرضى الحجاج خلال موسم الحج، حيث يشمل هذا المشروع تفعيل الزيارات الافتراضية للمرضى الحجاج مع ذويهم، مما كان لهم كبير الأثر في زيادة نسبة الرضا لدى الحجاج، مبادرة زمزم باركود وهي توعية الحجاج بأكثر الأمراض شيوعاً بعده لغات من خلال باركود على عبوات مياة زمزم.
وأكد د. حاتم العمري، أحد المشاريع المميزة المجالس الاستشارية للمرضى وأسرهم ومشروع الرعاية المرتكزة على الإنسان الذي يركز على تطبيق المعايير الأساسية للمشروع في منشآت التجمع الصحي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل برنامج اسألني وأبطال تجربة المريض ومنصة الخدمة الاجتماعية الطبية الرقمية والشواخص في المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة ومنصة مركز الامتياز في الرعاية الاجتماعية وتطبيق الحوكمة المشتركة في التمريض.
الجدير بالذكر، أن تجمع مكة المكرمة الصحي أظهر مستوى قيماً من المبادرات والممارسات المبتكرة التي أسفرت على الارتقاء والتميز في جودة الرعاية الصحية ونتائجها في منطقة مكة المكرمة والذي يثبت قدرة التجمع الصحي في تعزيز ثقافة الابتكار، وتطبيق التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة مما يعزز من مكانته كنموذج رائد في الابتكار ضمن القطاع العام ويبرهن على التزامه المستمر بتميز خدماته الصحية.