جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف تايمز 2025

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً أكاديمياً جديداً بدخولها قائمة أفضل 251-300 جامعة على مستوى العالم من بين 2857 جامعة، وفقاً لتصنيف “تايمز” العالمي لعام 2025. كما حصلت على المرتبة الثانية بين الجامعات السعودية.
هذا التقدم الكبير يعكس جهود الجامعة في استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، وتوسيع شراكاتها العالمية مع مؤسسات تعليمية مرموقة، إضافة إلى التميز في البحث العلمي والابتكار.
رئيس الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أعرب عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للتعليم الجامعي، مشيداً بالتزام الجامعة بخططها الاستراتيجية التي تركز على استقطاب الباحثين، وتعزيز القدرات الأكاديمية. كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولسمو نائبه الأمير تركي بن محمد بن فهد على دعمهما المتواصل.
وأثنى الأنصاري على دور أعضاء هيئة التدريس والطلاب في تحقيق هذا الإنجاز الذي يساهم في دفع الجامعة نحو المزيد من النمو والتطور.