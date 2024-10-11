جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف تايمز 2025

رئيس الجامعة، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أعرب عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للتعليم الجامعي، مشيداً بالتزام الجامعة بخططها الاستراتيجية التي تركز على استقطاب الباحثين، وتعزيز القدرات الأكاديمية. كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ولسمو نائبه الأمير تركي بن محمد بن فهد على دعمهما المتواصل.