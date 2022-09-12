تغريدة وزير الحج تحوِّل "تويتر" لعصف ذهني.. هنا أبرز اقتراحات المغردين

بادر المغردون عبر موقع تويتر بطرح العديد من الأفكار المختلفة التي يرغبون في وجودها بموسم الحج والعمرة؛ وذلك تفاعلاً مع سؤال وجَّهه وزير الحج توفيق الربيعة لمتابعيه عبر تويتر، قال فيه: "ما هي الفكرة الإبداعية التي ترغب بوجودها في الحج والعمرة؟". وقد حظيت هذه التغريدة بما يقارب 10 آلاف ما بين رد وإعجاب وإعادة التغريدة خلال 7 ساعات، ولا يزال التفاعل مستمرًّا.