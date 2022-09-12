تغريدة وزير الحج تحوِّل "تويتر" لعصف ذهني.. هنا أبرز اقتراحات المغردين

بادر المغردون عبر موقع تويتر بطرح العديد من الأفكار المختلفة التي يرغبون في وجودها بموسم الحج والعمرة؛ وذلك تفاعلاً مع سؤال وجَّهه وزير الحج توفيق الربيعة لمتابعيه عبر تويتر، قال فيه: "ما هي الفكرة الإبداعية التي ترغب بوجودها في الحج والعمرة؟". وقد حظيت هذه التغريدة بما يقارب 10 آلاف ما بين رد وإعجاب وإعادة التغريدة خلال 7 ساعات، ولا يزال التفاعل مستمرًّا.
وفي التفاصيل، اقترح المواطن نافع بن طوالة إنشاء جسر حول الكعبة، يسمى جسر سلمان للطواف. وهو شبيه بجسر الطواف المعلق. فيما اقترح منصور آل سعود، الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية وجود تطبيق على الهاتف المحمول، يُسهِّل جميع الأعمال والتنقلات والخدمات والتفويج واختيار الأوقات للتنقل والتفويج والعبادات، كما يقدم خدمات الإفتاء من الجهات ذات العلاقة، ويوفر خدمات الإسكان، والتواصل مع الجهات الحكومية مثل الدفاع المدني والإسعاف، وكذلك خدمات تنقُّل الفرد والمجموعات، وخريطة تحدد الزحام.
ورأى آخر أهمية تغطية ممر رمي الجمرات، مشيرًا إلى طول الطريق، ومطالبًا بتوفير وسيلة مناسبة لنقل الحجاج بعد الرمي للذهاب للطواف.
واقترح حسام الهويمل وجود طريقة لتسمية أو ترقيم المخيمات؛ ليتم ربطها بخرائط جوجل؛ للحد من الضياع، والتنسيق مع شركة جوجل لإدخال خطوط السير واتجاهاتها للسيارات والمشاة داخل التطبيق من أجل توجيه سليم.
واقترحت منيرة المشخص وضع تطبيق مشابه لنظام أبشر، خاص بالأجانب، يُربَط مباشرة بتأشيرة الدخول، وتنتهي بمجرد خروجه من السعودية؛ لمنع بقاء مخالفي نظام الإقامة، ولا تتم أي معاملة له حتى يكون قد تم تحميله على جواله. أيضًا ألا يتكرر أداء العمرة والحج لهم على الأقل كل ٣ سنوات؛ لمنح الآخرين فرصة، ومنع الزحام.