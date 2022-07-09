شهور في غيبوبة.. شوق لعودة "آل محيي" لتغطية الحج والدعاء باقٍ

"حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بعد أن من الله عليهم بتأدية مناسك الحج وسط منظومة متكاملة"؛ بهذه الكلمات ختم الزميل محمد آل محيي مراسل القنوات السعودية والإخبارية موسم حج العام الماضي قبل أن يصاب يناير الماضي بوعكة صحية أدخلته في غيبوبة حتى تاريخه.
واليوم في موسم حج هذا العام يفتقد زملاؤه حضوره وتواجده في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بسبب وعكة صحية أفقدته الوعي منذ يناير الماضي ودخل على إثرها في غيبوبة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حتى الآن.
وعُرف "آل محيي" بالجد والاجتهاد والتفاني في العمل، ويتمتع بصداقات كبيرة في مجال عمله ومحبة الزملاء له، إضافة إلى تقارير وقصص إنسانية غيرت حال أسر للأفضل.
وجمع خلال مسيرته الإعلامية بين الخُلق والموهبة والإبداع لينشق اسمه في سماء الإعلام؛ حيث يرقد على السرير الأبيض وسط دعوات من محبيه أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود لأهله في أقرب وقت وهو في أتم الصحة والعافية.