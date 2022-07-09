شهور في غيبوبة.. شوق لعودة "آل محيي" لتغطية الحج والدعاء باقٍ

وجمع خلال مسيرته الإعلامية بين الخُلق والموهبة والإبداع لينشق اسمه في سماء الإعلام؛ حيث يرقد على السرير الأبيض وسط دعوات من محبيه أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود لأهله في أقرب وقت وهو في أتم الصحة والعافية.