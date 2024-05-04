"آل الشيخ": ليس لأئمة ومؤذني الحرمين حسابات على مواقع التواصل.. وسنتخذ الإجراءات النظامية

قال وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، المشرف على مكتب رئيس الشؤون الدينية بدر آل الشيخ؛ إنه لا توجد حسابات للأئمة والمؤذنين بالحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدًا أنه لا صحة لما يُنشر في هذه الحسابات المنتحلة.
وأكد بدر آل الشيخ أنه لا توجد حسابات لأصحاب الفضيلة أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، وما توجد من حسابات؛ فهي وهمية غير رسمية، لا تمثل أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين.
وقال: إن الرئاسة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة مع الجهات المعنية؛ بحق هذه الحسابات المنتحلة؛ صيانة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الجرائم الإلكترونية.
وحذر عموم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء هذه الحسابات المنتحلة، وما يُنشر فيها، مطالبًا الجميع بالتحري والتثبت، والاعتماد على الحسابات الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.