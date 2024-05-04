"آل الشيخ": ليس لأئمة ومؤذني الحرمين حسابات على مواقع التواصل.. وسنتخذ الإجراءات النظامية

قال وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، المشرف على مكتب رئيس الشؤون الدينية بدر آل الشيخ؛ إنه لا توجد حسابات للأئمة والمؤذنين بالحرمين الشريفين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدًا أنه لا صحة لما يُنشر في هذه الحسابات المنتحلة. ‏