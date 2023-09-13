مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة "سبعيني" مع ورم كبير متشعب بالمعدة

بفضل من الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عبر فريق طبي متخصص في جراحات المناظير والسمنة والأورام، بإجراء عملية دقيقة ومعقدة بالمنظار، لإستئصال ورم سرطاني كبير ومتشعب في المعدة لمريض في العقد السابع من العمر، يعاني من آلام بطنية شديدة وقصور في وظائف الكلى وكذلك الإستفراغ والشعور بالإرهاق العام بالجسم، بالإضافة إلى السمنة المفرطة بوزن 150 كجم، وعدم القدرة على أداء المهام اليومية.