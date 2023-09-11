ضباب يسلب الألباب.. "الزعاق" عن "الرطوبة والحرارة": علاقة تقيسها الأجساد!

وأضاف "الزعاق"؛ أن رطوبة اليابسة عارضة، ورطوبة المسطحات المائية دائمة، وبوجهٍ عام تتشكّل على بلدان الخليج وسواحل البحر الأحمر طوال ثلاثة أشهر؛ حيث "لها بداية وشدة ونهاية"، فتبدأ في أواخر شهر يونيو، وتنتهي في أواخر سبتمبر، وتشتد خلال موسم المرزم والكليبين.