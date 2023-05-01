"الغانمي" يشارك في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

شارك نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، اليوم، في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمنعقد لمناقشة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بجمهورية السودان الشقيقة، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكد في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع حرص حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية، وتقديم يد العون إلى الفئات المتضررة في جميع أنحاء العالم، ومن بينها جمهورية السودان الشقيقة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتقدّم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدين في الوقت نفسه تضامنهم مع المصابين والمتضررين والعمل على خروجهم بسلام من هذه الأزمة.
كما أعرب المجلس عن أمله في إنهاء الوضع الصعب في جمهورية السودان، وتوفير ممرات آمنة وسريعة؛ لوصول المساعدات الإنسانية وعودة الحياة والمرافق الاجتماعية للعمل بما ينعكس إيجاباً على المصابين والمتضررين وكافة فئات الشعب السوداني الشقيق.