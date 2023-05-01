"الغانمي" يشارك في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

وأكد في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع حرص حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية، وتقديم يد العون إلى الفئات المتضررة في جميع أنحاء العالم، ومن بينها جمهورية السودان الشقيقة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.