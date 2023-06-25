"الصحة": قسطرة قلبية تنقذ حياة حاج في مدينة الملك عبدالله الطبية

‏وأوضحت الصحة أن الحاج أصيب بجلطة قلبية وقصور متوسط في عضلة القلب، حيث بدأت عليه أعراض الذبحة الصدرية أثناء تواجده في مقر بعثة الحج لبلاده، وتم نقله بشكل عاجل إلى المدينة مركز القلب في المدينة الطبية، وأجريت له قسطرة قلبية ناجحة، إذ تم وضع دعامات لشريان القلب التاجي الأيسر، ومن ثم تنويمه بقسم عناية القلب للرعاية المكثفة؛ ليكمل مرحلة التشافي خلال 48 ساعة كحد أقصى من تعرضه للازمة القلبية.