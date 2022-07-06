5 آلاف حارس وحارسة أمن في مخيمات المشاعر المقدسة

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 آلاف حارس وحارسة أمن؛ وذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ أمن ممتلكات الحجاج والحاجات، وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.