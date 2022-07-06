5 آلاف حارس وحارسة أمن في مخيمات المشاعر المقدسة

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، أن شركات حجاج الداخل وشركات الطوافة تعاقدت مع شركات الحراسات الأمنية للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى والأبراج ومخيمات مشعر عرفات، وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة.
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص نحو 5 آلاف حارس وحارسة أمن؛ وذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ أمن ممتلكات الحجاج والحاجات، وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.