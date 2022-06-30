5 أهداف.. آثار الحوكمة على القطاع غير الربحي بالمملكة يبلورها الخبراء

وبين: سيكون أثر الحوكمة على القطاع كبيرًا؛ حيث إن مفاهيم الحوكمة في القطاع غير الربحي تتركز على خمسة أهداف رئيسية:

1- تعظيم الأثر المجتمعي: من حيث التركيز على الأعظم أثرًا ونفعًا للمستفيدين الذين أنشئت من أجلهم الجمعية أو المؤسسة الخيرية وللمجتمع ككل.