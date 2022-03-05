5 أيام بلا مطرية معتبرة.. "المسند": الغبار يزحف وقد تهطل زخات هنا!

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أنْ تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من الرياض والشرقية، وقد يهطل منها زخات مطرية خفيفة، مشيرًا إلى أنه حتى خمسة أيام قادمة لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.
وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر"، أن كتلة الغبار تزحف جنوبًا، وقد تطرق أبواب نجران وشرقي عسير صباح اليوم، وأن هناك احتمالًا واردًا أنْ ترجع القهقَرَى ناحية الشمال بسبب تدافع الرياح الجنوبية مع الشمالية، وقد تتغلب الجنوبية فيرتد الغبار من حيث أتى.
وتابع: "وفقًا للإحصاءات التاريخية فإن العواصف الغبارية تزداد في مارس، ويفوق ذلك شهر أبريل، في حين ذروة العواصف الغبارية في شهر مايو".