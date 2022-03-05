5 أيام بلا مطرية معتبرة.. "المسند": الغبار يزحف وقد تهطل زخات هنا!

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أنْ تتشكل السحب المتفرقة على أجزاء من الرياض والشرقية، وقد يهطل منها زخات مطرية خفيفة، مشيرًا إلى أنه حتى خمسة أيام قادمة لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.