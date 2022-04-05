5 جهات حكومية بمكة تضبط 4 مواقع استخدمت مستودعات مخالفة للتخزين

وتفصيلًا: تمكنت البلدية من رصد 4 مواقع عبارة عن 3 شقق سكنية وبدروم، ‏تفتقر لوسائل السلامة والتهيئة اللازمة تم تحويلها لمستودعات تخزين ألعاب وخردوات متنوعة وعطور ومساحيق تجميل وكريمات، مشكلة بذلك خطورة على ساكني البنايات، تمت مصادرة المضبوطات وإيقاع العقوبات والغرامات بحق المخالفين.