5 جهات حكومية بمكة تضبط 4 مواقع استخدمت مستودعات مخالفة للتخزين

نفذت بلدية الشوقية الفرعية، حملة رقابية، اليوم الاثنين، بمشاركة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني ووزارة التجارة، الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتفصيلًا: تمكنت البلدية من رصد 4 مواقع عبارة عن 3 شقق سكنية وبدروم، تفتقر لوسائل السلامة والتهيئة اللازمة تم تحويلها لمستودعات تخزين ألعاب وخردوات متنوعة وعطور ومساحيق تجميل وكريمات، مشكلة بذلك خطورة على ساكني البنايات، تمت مصادرة المضبوطات وإيقاع العقوبات والغرامات بحق المخالفين.
دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على سلامة المجتمع عبر الرقم المخصص 949.