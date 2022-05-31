5 فرص استثمارية في "شعبة نصاب" بالحدود الشمالية

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية شعبة نصاب- 5 فرص استثمارية تشمل إنشاء وتشغيل محطة محروقات، بمساحة 2404 أمتار مربعة ومدة العقد 25 سنة، وإنشاء وتشغيل مجمع محلات تجارية بمساحة 750 مترًا مربعًا ومدة العقد 15 سنة، وإنشاء وتشغيل شقق مفروشة ومحلات تجارية بمساحة 3132 مترًا مربعًا ومدة العقد 15 سنة، وتشغيل "كشك" بمساحة 100 متر مربع ومدة العقد 10 سنوات، وإنشاء صراف آلي بمساحة 100 متر مربع، ومدة العقد 10 سنوات.